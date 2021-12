Bandol : 49 nouveaux logements sur l’avenue du 11-Novembre d’ici à 2023

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Var Supprimer Immeubles à construire Supprimer Valider Valider

Le projet immobilier Rivage prévoit la construction de 49 logements sur l’avenue du 11-Novembre.

À Bandol (Var), deux immeubles d’habitation de trois étages sont en cours de construction sur l’avenue du 11-Novembre depuis l’été 2021. Il s’agit du projet immobilier Rivage porté par le promoteur immobilier OGIC en collaboration avec la commune. L’objectif est de créer 49 nouveaux logements (de type studio à T3) complétés par des commerces au rez-de-chaussée et un parking de 35 places en sous-sol. La livraison est prévue début 2023.

Rappelons que le projet s’inscrit dans le cadre du programme « petite ville de demain » qui consiste à accompagner 1 600 villes et intercommunalités de moins de 20 000 habitants afin d’élaborer leur stratégie de revitalisation, dont l’amélioration de l’habitat, le soutien aux commerces et aux services ainsi que l’implication des habitants dans les projets menés par le territoire. En ce sens, une voiture et des vélos électriques seront proposés en accès libre aux habitants. Des bacs à compost avec les manuels d’emploi seront également mis à disposition de ces derniers. S’y ajoute l’intégration d’hôtels à insectes et de nichoirs à oiseaux au sein des édifices.