Bandalux s’implante au Square à Paris pour développer son activité France

A la recherche d’un point d’attache dans la capitale depuis plusieurs années, Bandalux s’implante au Square, avec la volonté de mutualiser les réseaux de tous les acteurs et partenaires du lieu et développer son activité en France.

Le Square, situé au 46 de la rue Chanzy dans le XIe arrondissement de Paris, est un espace propriété de Reynaers Aluminium et Forster, où ils proposent des forfaits à la carte aux industriels souhaitant intégrer le lieu.

« Dans cet espace fédérateur, les synergies sont naturellement encouragées… Grâce à l’expertise de ses partenaires, Le Square se positionne comme le lieu incontournable des acteurs de l’enveloppe et de la fermeture du bâtiment », déclare Philippe Juliard, directeur général de Forster France. En intégrant cet espace, le groupe espagnol Bandalux compte désormais un bureau permanent sur la capitale où il présente une sélection de produits phares en situation dans le showroom et peut organiser des événements à un rythme mensuel. « La France représente l’un de nos principaux marchés en termes de chiffre d’affaires et nous implanter à Paris est stratégique, explique Emiliano Garcia, PDG de Bandalux. De 2006 à 2018, nous possédions une agence en Seine-et-Marne, trop distante de nos clients et marchés cibles. Devenir un partenaire actif du Square et nous associer à des acteurs remarquables dynamisera notre activité notamment sur le secteur Contract. Le Square devient aujourd’hui notre vitrine et nous ambitionnons que ce showroom partagé s’inscrive comme l’épicentre quant à la coordination de notre force de ventes jusque dans les Hauts-de-France ».

Un objectif de croissance de 17 % sur la France

Pour la marque espagnole, la France s’apparente à un laboratoire d’excellence : « dans l’hexagone, le niveau d’exigences techniques est élevé et cela nous a permis de développer notre offre autour de produits complexes tels que nos références Box en intérieur et extérieur. Cette qualité, gage de fonctionnalité et longévité, s’est ensuite imposée comme standard sur tous nos marchés ». Avec un chiffre d’affaires sur le marché français qui se rapproche de celui réalisé sur sa terre natale, l’ambition de Bandalux est claire : « pour les trois prochaines années, notre objectif de croissance annuelle avoisine ici les 17 %, précise Emiliano Garcia. Ceci, malgré une situation sociale et économique extrêmement fluctuante. En dépit de la crise sanitaire et de la situation économique exceptionnelle en 2020, nous avons maintenu notre activité et avons enregistré une baisse de CA inférieure à 15 % par rapport à nos objectifs, tout en consolidant notre équipe sur le territoire. Un redémarrage sur les chapeaux de roues début 2021 nous laisse entrevoir une croissance de l’ordre de 15 % en France cette année, où nous dépasserons les 20 millions d’euros ». Une ambition qui ne s’arrête pas aux frontières hexagonales puisque le groupe poursuit également son développement dans toute l’Europe : « elle représente 80 % de notre chiffre d'affaires global et nous avons encore de grandes marges de progression, indique Miguel Comesaña, directeur général de Bandalux. Les marchés les plus dynamiques sont actuellement la France, l'Espagne, l'Italie et la Grèce sans oublier le Royaume-Uni et les pays de l'Est comme la Bulgarie, la Pologne et l'Estonie. En complément de Paris, Madrid, Lisbonne et Milan, notre attention se porte aussi sur d’autres capitales telles que Bruxelles, Athènes, Londres, Dublin, Amsterdam et Tallinn ».

La France, un territoire de challenges

L’entrée en vigueur de la RE2020 et de ses impératifs liés d’une part au confort d’été et d’autre part à l’empreinte carbone satisfait l’entreprise déjà opérationnelle quant à la conception de ses produits. « Chez Bandalux, nous sommes sereins car nous avons développé la gamme Éco depuis près de 5 ans, et ces textiles eco-friendly, éco-conçus et éco-responsables répondent à une efficacité énergétique remarquable donc à une architecture durable, signale Fabrice Aitelhocine, directeur commercial de Bandalux France et Benelux. Cette gamme est la plus exhaustive du marché avec 5 références textiles – composés pour certains à 100 % de bouteilles PET recyclées ou intégrant des matières naturelles telles que la canne à sucre, la betterave et le maïs – et 29 coloris. 100 % recyclables, ces textiles sont garantis 5 ans et bénéficient du classement Euroclasse Bs2d0 ». En 2021, le groupe poursuivra son intégration de bouteilles PET recyclées dans la conception de ses textiles éco-responsables : de 700 kg en 2017, le volume est passé à 900 kg en 2018, puis 1 tonne depuis 2019. Elle compte également accompagner les acteurs face au défi de la RE 2020, par exemple « les architectes et les bureaux d’études façade quant à l’établissement des facteurs solaires grâce au moteur de calculs Vitrages Décision. A ce jour, 90 % de nos produits – systèmes complets intégrant les caractéristiques techniques et optiques de nos toiles – sont modélisés BIM. Ce sont des atouts précieux quant à la prescription et au service clients », conclut Fabrice Aitelhocine.