Bandalux ouvre un showroom éphémère à Bruxelles

Il ne vivra que deux jours, les mardi 29 et mercredi 30 novembre. Bandalux installe un showroom éphémère dans la capitale belge, à l’hôtel Barsey by Warwick (381-383 avenue Louise). Cette opération séduction est dédiée à ses clients et à l’ensemble professionnels, qu’ils soient prescripteurs, distributeurs ou installateurs. En venant à leur rencontre, le spécialiste espagnol des stores, rideaux et systèmes complets aura ainsi l’occasion de présenter en avant-première ses nouveautés 2023 et ses gammes Moves et Fit-Box ainsi que ses toiles ECO.

Présent depuis une vingtaine d’année dans un pays – la Belgique – où le marché du résidentiel est très actif, Bandalux se fait fort de déployer ses atouts en termes de protection solaire et de décoration.

Horaires : de 9h à 20h , le mardi 29 novembre ; de 9h à 18h, le mercredi 30 novembre.