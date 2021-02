Bandalux développe un store bi-matière

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer France Supprimer Protections solaires Supprimer Innovation Supprimer Valider Valider

Fruit de plus d’un an de R&D, le nouveau store bi-matière de Bandalux a été conçu spécialement dans le cadre d’un programme de logements collectifs signé par Sophie Delhay Architecte à Paris 13e.

Protéger du soleil en tout en laissant entrer la lumière le jour, tout en proposant une occultation totale lorsque cela devient nécessaire : tel est le défi relevé par le nouveau store bi-matière conçu par Bandalux.

Ce concept innovant est né de la collaboration entre le fabricant de protection solaire et le cabinet Sophie Delhay Architecte à l’occasion de la réalisation d’un ensemble de 47 logements collectifs boulevard Vincent-Auriol à Paris (13e). Composé de la toile opaque Trend Light et du screen de protection solaire Polyscreen 403, le store se pose à l’extérieur, et est particulièrement adapté aux ouvertures complétées de garde-corps.

Double-matière, multiples fonctions

La double-matière permet de gérer une occultation totale - une fois le store rétracté - avec un screen de protection solaire offrant une gestion optimale de la lumière naturelle au moment souhaité. La toile ajourée disparaît alors totalement derrière le garde-corps recouvrant - d’environ un tiers - la partie basse du châssis. Pour gérer la protection solaire, l’apport de lumière et le confort visuel et thermique, il suffit de remonter le store au-dessus du garde-corps. L’occultant va alors protéger d’un vis-à-vis, assurer l’intimité ou accompagner la tombée de la nuit.

Garder les propriétés de chaque toile

Une association qui paraît simple mais est en réalité une prouesse technique. « Nous devions trouver le bon point de température afin d’assembler parfaitement les deux matières », explique Fabrice Aitelhocine, directeur commercial Contract de Bandalux France et Benelux. « Cette opération devait être réalisée tout en conservant les propriétés techniques intrinsèques aux deux toiles, en gérant une densité et une épaisseur de matières différentes, en réalisant une thermo-soudure ultra résistante, en associant harmonieusement les couleurs afin de masquer la soudure et - donc - garantir une esthétique absolue » poursuit-il.

A l’épreuve des intempéries

Avant sa mise en œuvre, il a fallu évidemment tester le produit. Ce dernier a subi entre 2 000 et 2 500 essais de cycle à l’extérieur. Exposé à la chaleur, à l’humidité et aux intempéries, le store bi-matière Bandalux n’a laissé apparaître aucune déformation de la soudure ni aucun pli apparent. Participant à l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments, ces toiles (classées M1 - Euroclasse Bs2d0) répondent aux exigences du label d’État E+C- et des certifications HQE, Effinergie, LeeD, Breeam etc. Les toiles Polyscreen sont en outre certifiées Greenguard Gold. Faciles d’entretien, elles sont garanties 5 ans.





122 stores bi-matière ont été installés sur l'immeuble de logements de la rue Vincent-Auriol à Paris (13e). - © © Jean-François Merle / Bandalux Close Lightbox