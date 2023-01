Bandalux, de fortes ambitions en France et des investissements très ciblés

C’est avec un air satisfait, voire une pointe d’excitation, que Miguel Comesaña, directeur général du fabricant de solutions de stores Bandalux, franchit les portes de l’usine flambant neuf. Située à côté de Saint-Jacques-de-Compostelle, à Moraña, à deux pas de l’usine historique du groupe, elle offre, quelques jours avant son inauguration cet hiver, une surface de 8 000 m², dont 3 000 m² de production, 1 000 m² de bureaux ainsi que 1 000 m² de stockage supplémentaires, et dispose de sa propre zone logistique de 2 000 m².

© Victor Dubois-Carriat De gauche à droite, Maria Dosil Campos, directrice marketing, Fabrice Aitelhocine, directeur commercial France et Fanny Stempf, chargée de la communication internationale et de l’événementiel.

Le bâtiment, qui a nécessité un investissement de 2 M€, incarne les ambitions du groupe espagnol. « Nous avions réalisé toutes les optimisations industrielles possibles sur notre premier site, explique Miguel Comesaña. Afin de continuer à monter en puissance dans nos volumes de production, nous avons dû construire cette nouvelle usine. » Avec elle, Bandalux va pouvoir réorganiser et décongestionner la production à Moraña. Elle accueillera la production des enrouleurs et des stores bateau, permettant à la première usine de monter en puissance sur le store zip. Lors de la visite de la première usine, le besoin de place se fait effectivement sentir. Dans un même espace, bordé par des centaines de profilés colorés en aluminium, la production de stores vénitiens, des enrouleurs et des blocs enrouleurs zips se font face. Côté vénitiens, des dizaines d’opérateurs préparent les lames en aluminium ou bois sur sept et deux machines. Puis les stores sont montés et contrôlés un à un. De l’autre côté, même chose pour les enrouleurs, tous montés et contrôlés par des opérateurs. Des moyens qui prennent de la place, mais sont nécessaires selon Maria Dosil Campos, responsable du service client du groupe, « pour assurer la qualité et la durabilité des produits ».

15 millions d’euros injectés

En trois ans, Bandalux a investi 2 M€ dans cette nouvelle usine, et plus de 15 M€ dans l’ensemble de son appareil industriel. Une partie de ces investissements concerne surtout le tertiaire. Sur le site industriel du groupe dans la province de Gorizia, en Italie, 500 000 € ont été injectés dans une machine pour augmenter les capacités de production des stores bateau et panneaux japonais, et basculer sur une production plus textile. Parce que le groupe vise le marché de l’hôtellerie. En janvier 2023, la gamme de textiles pour rideaux Move a fait l’objet d’une réactualisation, avec une amélioration des machines qui produisent la gamme, ainsi que de la qualité, grâce à un nouveau rail et une nouvelle confection.

© Dans la première usine de Moraña, l’atelier de confection des stores vénitiens est « borné » par des centaines de profilés aux coloris variés.

Dans ce cas, le but est de capter des parts de marché dans le secteur résidentiel, et aussi d’attaquer le marché tertiaire. « Ce marché est très porteur pour le groupe, souligne Fabrice Aitelhocine, directeur commercial France et Benelux. Dans l’Hexagone, il a progressé de 5 à 20 % du chiffre d’affaires depuis la création de la cellule prescription en 2019. » Des investissements ciblés, qui vont à présent porter sur la structure commerciale, comme le souligne Miguel Comesaña : « La nouvelle usine Moraña 2 nous apportera un gain de productivité de plus de 25 %, sachant qu’en libérant de l’espace sur Moraña 1, nous pourrons prétendre à une hausse globale de 50 %. » Le goulot d’étranglement n’est donc plus industriel, mais commercial. Un aspect sur lequel le groupe s’attelle activement depuis trois ans, avec notamment la mise en place d’une segmentation des services commerciaux en France. Ainsi, dix commerciaux sont destinés au marché résidentiel, et quatre au tertiaire. Un choix stratégique afin d’adapter au mieux les offres en fonction des secteurs d’activités, et que l’entreprise va continuer d’affiner en 2023.

© Victor Dubois-Carriat Tous les stores de Bandalux sont contrôlés manuellement

S’il y a bien un produit sur lequel le groupe mise dans le secteur tertiaire, c’est le store zip extérieur. Ne représentant que 20 % des ventes de stores du groupe, il dispose à présent de l’outil industriel adéquat pour croître avec la nouvelle usine de Moraña, notamment sur le marché français, le plus important pour le groupe à plusieurs niveaux. D’abord en termes de chiffre d’affaires, puisque sur l’exercice 2022, la France devrait représenter plus de 25 M€ de CA sur les 80 M€ de CA escomptés. Ensuite, la France est un booster en termes de R&D, comme l’affirme Fabrice Aitelhocine : « La grande majorité des évolutions produits a pour origine les exigences de la réglementation française ou de son marché. » Ainsi, Bandalux présente des stores zip extérieurs pouvant résister à des vents de plus de 250 km/h, adaptés en neuf comme en rénovation. « La toile revient en force sur le marché de la protection solaire extérieure ! Les dimensions d’un store zip peuvent atteindre 5,60 m de large, un atout majeur face aux BSO », précise Fabrice Aitelhocine. Cette stratégie pourrait s’avérer payante au vu de la place grandissante que prend la protection solaire sur le marché de la rénovation, comme sur celui du neuf, avec la RE2020. Les obligations en termes de performance énergétique des bâtiments tertiaires apportées par le décret n° 2019-771 du 23 juillet 2019, aussi appelé « décret tertiaire », sont un bon levier de croissance. Cette orientation stratégique a un autre avantage selon Fabrice Aitelhocine : « Nous observons que notre production est de moins en moins saisonnière. Juin, juillet et août devraient être équivalents en termes de commandes et de productivité à septembre, octobre et novembre 2022. » En dehors dumarché français, Bandalux est aussi très ambitieux à l’international. Déjà présent aux États-Unis avec un site industriel en Floride, qui permet de déployer ses solutions aussi bien en Amérique du Nord que du Sud, Bandalux s’intéresse désormais à l’Afrique du Nord ainsi qu’à la Suisse.

Booster le service client

Bandalux mise aussi sur l’intégration des compétences et des services, à commencer par le marketing. L’entreprise dispose d’une « concept gallery » destinée à ses clients revendeurs adaptable à chaque entreprise de pose : « Espace d’exposition modulable, elle se conçoit comme un showroom personnalisé selon les marchés ciblés par nos partenaires », précise Maria Dosil Campos, responsable du service clients. En France, 11 clients installateurs disposent d’un showroom Bandalux, dont ce dernier maîtrise l’implantation : « Nous concevons le showroom avec le client et gérons en temps réel les images qui passent sur les écrans », précise la responsable du service client. La marque gère aussi trois showrooms en propre à Lyon, à Toulouse et à Paris, via une présence au Square, le showroom de Reynaers et Forster. Toujours côté marketing, Bandalux tient sur Moraña 1 un atelier qui réalise tous les catalogues papier du groupe ainsi que leur actualisation, grâce à une dizaine de salariés, pour certains en réinsertion. Ce qui n’empêche pas la marque de se pencher sur le digital.

© Victor Dubois-Carriat L’entreprise a investi en 2021 dans une imprimante à impression numérique, afin de personnaliser les stores, notamment pour l’hôtellerie ou la restauration.

Bandalux va mettre en place en 2023 le paiement en ligne pour ses clients professionnels via son logiciel Eba. L’entreprise a aussi engagé la mise en place d’un ERP (enterprise resource planning) opérationnel dans les prochaines années.Enfin, elle a investi dans deux studios sur son site de Barcelone afin de réaliser des webinaires, destinés aussi bien à ses réseaux sociaux et sa chaîne YouTube qu’à ses clients installateurs, afin de les former sur les produits, leurs tarifications, etc. Autre secteur qui fait l’objet d’une réorganisation, le service client pour lequel Bandalux veut mettre en place un service de 40 personnes, centralisé à Saint-Jacques-de-Compostelle, qui viendra en support des services clients dans chaque pays. Devant tant d’énergies déployées, on se demande jusqu’où ira Bandalux. Et pourquoi pas un site industriel en France à l’avenir, tant le marché y est important pour l’entreprise espagnole ? « Nous y pensons, car il s’agit de notre marché principal, avoue Miguel Comesaña. Mais, en premier lieu, nous devons suivre les objectifs de croissance que nous nous sommes fixés. »

Groupe Bandalux



30 000 m² d’installations industrielles

8 000 m² de capacités de stockage

500 000 stores fabriqués chaque année (+ 250 000 potentiellement avec l’usine Moraña 2)

18 000 références

4 000 clients