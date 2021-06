Bamboo Excellence, le nouveau sol de Moso

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % second œuvre Supprimer Bambou Supprimer Parquet Supprimer France Supprimer Valider Valider

Cette nouvelle collection du spécialiste des revêtements de sol en bambou se caractérise par des lames XXL et un aspect brut naturel.

Avec des lames extra longues et une finition d’aspect naturel, Bamboo Excellence, le nouveau revêtement de sol de Moso, offre un effet semblable au bois non traité. Le vernis mat Bona Raw assure une protection durable, avec un entretien réduit. Les lames à rainure et languette se composent d'un épais parement en bambou collé sur un support contreplaqué en bouleau. Grâce à l'épaisse couche d’usure, elles sont stables, résistantes et adaptées à une pose flottante sur sol chauffant. La gamme est proposée en quatre teintes de lames, Argent et Palladium, blanchies, et Platine et Or, associées à une finition brossée pour renforcer l’aspect brut du revêtement. Les lames, de dimensions (L x l x ep.) 240 x 18 x 1,5 cm, sont garanties 30 ans.