Balfour Beatty et Vinci remportent un contrat de 471 M$ sur le métro de Singapour

L'entreprise hong-kongaise Gammon Construction, qui appartient pour partie à la major britannique, travaillera en groupement avec Soletanche Bachy sur l'extension d'une station de la future Cross Island Line, la huitième ligne de métro de Singapour.

Gammon, qui appartient en partie à l'entrepreneur britannique Balfour Beatty, a décroché le contrat, d'un montant de 470 millions de dollars, pour la première phase, de la construction de la Cross Island Line, la huitième ligne de métro de Singapour.

En groupement avec Soletanche-Bachy (Vinci), elle travaillera à l'extension de la station Ang Mo Kio, qui servira d'intersection entre les lignes.

L'aménagement desservira les communautés de l'est, du nord-est et de l'ouest de Singapour, en reliant des pôles tels que Jurong Lake District, Punggol Digital District et la région de Changi.