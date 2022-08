Baisse des GSB pour le sixième mois consécutif

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoscope Supprimer bricolage Supprimer Leroy Merlin Supprimer Kingfisher Supprimer Brico Dépôt Supprimer Castorama Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le marché du bricolage a enregistré une nouvelle baisse de son activité sur le mois de juin : le cumul annuel à date est de -7,90 % en volume et de -4,19 % en valeur.

Les grandes surfaces de bricolage (GSB) ont vu leurs ventes baisser en juin 2022. C’est en volume que le phénomène est le plus marquant. Elles ont diminué 8,10 % par rapport au même mois de 2021. En valeur, elles ne reculent que de 3,83 %. En cumul annuel à date, et d’après les données de la Banque de France, relayées par la Fédération des magasins de bricolage et de l’aménagement de la maison (FMB), les GSB ont vu leur activité se contracter de 7,90 % en volume et de 4,19 % en valeur. La comparaison avec 2019 montre encore une très belle progression du marché : +10,8 % en volume et +17 % en valeur.

Indice Banque de France sur le bricolage, juin 2022 Close Lightbox

Pour la FMB, « le secteur poursuit la tendance de ces six derniers mois, avec un ralentissement des ventes des GSB (-4% en valeur pour le mois de juin), expliqué par le recul des rayons de la décoration, de l’outillage et du jardin. Cependant, on notera que ces chiffres restent largement au-dessus des valeurs de juin 2019 confirmant une attention particulière des français dans l’aménagement de leur maison ».