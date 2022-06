Baisse des GSB pour le cinquième mois consécutif

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoscope Supprimer bricolage Supprimer France Supprimer Stores et fermetures Supprimer Valider Valider

Le marché du bricolage a enregistré une nouvelle baisse de son activité sur les mois d’avril et de mai : le cumul annuel à date est de -7,88 % en volume et de -4,28 % en valeur

L'activité sur le marché du bricolage s'étiole depuis le début d'année 2022. Le secteur affiche pour le cinquième mois consécutif une baisse des volumes de vente et du chiffre d’affaires. D’après les données de la Banque de France, relayées par la Fédération des magasins de bricolage et de l’aménagement de la maison (FMB), les grandes surfaces de bricolage ont vu leur activité se contracter de 7,88 % en volume et de 4,28 % en valeur par rapport à l’année 2021. La comparaison avec 2019 montre encore une belle progression du marché : +8,3 % en volume et +15,4 % en valeur.

Chiffre bricolage FMB juin 2022 Close Lightbox



Pour la FMB, le secteur revient à la normal après deux années exceptionnelles : « La situation du mois de mai est conforme à la tendance générale de ce début d'année. Ainsi, on observe un ralentissement des ventes des GSB (-5% en valeur pour le mois d’avril et -4% pour le mois de mai). Le secteur ayant été particulièrement dynamique durant la crise sanitaire, les derniers chiffres traduisent un retour à l'équilibre, avec des consommateurs toujours soucieux d'investir dans l'aménagement de leur maison mais préoccupés par le contexte économique et politique incertain ».