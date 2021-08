Baisse de 5% pour le marché des volets en 2020

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer Artisans Supprimer Négoce Supprimer Marché Supprimer Volet roulant Supprimer Volet battant Supprimer France Supprimer Valider Valider

Impacté par la crise sanitaire, le marché des volets en France affiche une baisse de près de 5% en volume en 2020 par rapport à 2019, selon l’étude publiée le 30 août par TBC Innovations.

Le nombre de volets installés en 2020 est passé sous la barre des 6 millions de volets, tous types confondus. En 2020, la crise sanitaire et les confinements ont ralenti l’activité en neuf et en rénovation. Fortement touchée lors du premier confinement, les entreprises interrogées entre février et mars 2021 confirment que l’activité a été plus soutenue au second semestre 2020, compensant partiellement les pertes. Un fort rebond a été enregistré dès les premiers mois de 2021 sur la rénovation. Mais les tensions sur les approvisionnements et la hausse des coûts des produits et composants continuent de susciter des craintes.



Fort repli pour le neuf

La baisse des ventes s’explique principalement par le net recul des mises en chantier de logements. L’embellie des années précédentes s’éloigne. Pour les années 2021-2022, la situation est très incertaine. Au cours de 2020, 357 000 logements ont été mis en chantier en France. C’est un recul de -8% par rapport à 2019.

Etude TBC marché volets - Evolution marché volets Close Lightbox

D’après TBC Innovations ce sont “30 300 chantiers de logements qui n’ont pas commencés l’an dernier". Les retards accumulés sur la délivrance des autorisations de permis et sur les mises en chantier pèseront sans nul doute sur le débouché des volets en neuf dans les deux ans à venir. »



La rénovation sauvée par le 2e semestre

Relais de croissance essentiel, la rénovation a connu une année 2020 chaotique en raison du premier confinement. La forte progression au second semestre a permis un rattrapage partiel. Entre juin 2020 et mai 2021, le marché immobilier a enregistré 1,13 million de transactions dans l’ancien. Un record depuis l’an 2000 ! Ces transactions immobilières entrainent souvent des travaux de réaménagement comme l’installation de volets dans des logements non équipés, le changement de volets cassés ou la motorisation de volets. C’est donc une opportunité de croissance.



Le volet roulant incontestable

Les volets roulants consolident leur position de leader et représentent 74% du marché des volets posés en France en 2020. Plus de 4,4 millions de volets roulants ont été posés en 2020. Les utilisateurs apprécient leur facilité de manœuvre, leur fonctionnalité, la sécurité de fermetures et le confort qu’ils apportent quelque que soit la pièce.

Etude TBC marché volets - Répartition type de volets Close Lightbox

Les volets battants et volets coulissants représentent près de 22% du marché. Assez présents sur des bâtiments tertiaires, les BSO, brise soleil orientables, augmentent leur pénétration dans les logements ces dernières années. Ces solutions largement développées en Suisse, Allemagne, Autriche, restent en France un marché de niche.



Toujours plus motorisés et connectés

La motorisation, qui apporte un confort de manœuvre pour les particuliers est, selon les professionnels, souvent à l’origine d’un projet de changement de volet. Toujours en croissance, les volets motorisés représentent près de 58% des volets posés en 2020 en France. Depuis quelques années, les professionnels poussent les solutions de logements intelligents et de volets connectés. Leurs investissements commencent à porter leurs fruits.

Etude TBC marché volets - Installation systèmes pilotage Close Lightbox

Lors de l’enquête de TBC, 46% des installateurs de volets ont déclaré avoir installé durant l’année 2020 des systèmes smart home de pilotage de logements connectés. La pénétration de ces systèmes de pilotage progresse ! Ils étaient 41% en 2019, 32% en 2018 et 29% en 2017 à installer ce type de système. Si 46% des installateurs interrogés lors de l’enquête de TBC déclarent avoir installé durant l’année 2020 des systèmes smart home de pilotage, 54% d’entre eux n’en installent pas. 12% comptent tout de même en installer à l’avenir. Il reste donc encore une marge de progression même si 42% n’imaginent pas en installer à l’avenir