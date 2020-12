Bailly-Romainvilliers : SVM Entreprise va lancer une grande opération immobilière

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Seine-et-Marne Supprimer Vefa Supprimer Valider Valider

Le projet SVM Park Val d’Europe verra le jour en janvier 2022 à Bailly-Romainvilliers.

Le SVM Park Val d’Europe est une opération d’envergure pour SVM Entreprise. Ce projet sera réalisé sur un terrain de 11 531 m² à Bailly-Romainvilliers (Seine-et-Marne). Il comprendra huit lots de 490 m² minimum répartis dans deux bâtiments d’une surface de plancher (SDP) de 5 470 m².

Le permis de construire a été acquis en juillet 2020 et les travaux démarreront en janvier 2021. SVM Entreprise prévoit la livraison au plus tard en janvier 2022. « Fidèle au concept déjà éprouvé sur d’autres territoires, nous avons conçu SVM Park VAL d’Europe pour offrir aux PME-PMI des espaces adaptés et adaptables en phase avec la demande du marché. Dotés d’une architecture valorisante et fonctionnelle, nos parcs bénéficient d’une certification environnementale labélisée par Certivéa E+C-. Alderan, professionnel du secteur, a très bien perçu la dimension patrimoniale de notre offre et s’est très vite positionné », annonce Madjid Amghar, Directeur Immobilier de SVM Entreprise.