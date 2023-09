Baillargues (34) : Profils Systèmes certifiée ISO 50001 pour son management de l’énergie

Déjà titulaire des certifications ISO 9001 (Qualité), 14001 (Environnement) et 45001 (Santé et Sécurité au travail), illustrant sa volonté de tendre vers l’excellence dans tous les aspects de ses activités, Profils Système vient de recevoir la certification ISO 50001, délivrée pour 3 ans, suite à un audit externe réalisé du 3 au 10 juillet derniers sur son site de Baillargues (48.000 m2 de bâti, plus de 400 collaborateurs). « L'obtention de la certification ISO 50001 reflète nos efforts constants pour améliorer notre efficacité énergétique et réduire notre empreinte carbone », souligne Aymeric Reinert, directeur général. « Cette réussite s'ajoute à nos certifications ISO précédentes, renforçant notre engagement à fournir des produits de haute qualité dans le respect de l’environnement. »

Un plan d’actions pertinent

L’audit a mis en exergue la pertinence du plan d’actions élaboré par Profils Systèmes afin de réduire sa consommation énergétique. Ainsi, son choix de recours à l’électricité verte a été salué, de même que le remplacement de la totalité des luminaires par des ampoules LED, induisant une large économie d’énergie à éclairage égal.

Côté diminution de sa consommation de gaz, elle a été initiée dès 2012 grâce à d’importants investissements pour moderniser le procédé de cuisson sur la chaine de laquage vertical, permise également par la suppression d’un four doublée de l’installation de "Revolving Doors" (four à portes tournantes). Cette dynamique s’est renforcée en 2015 par l’acquisition d’un nouveau four de préchauffage des billettes aluminium, bénéficiant d’un système de récupération des fumées de combustion, moins énergivore et plus performant.

Par ailleurs, a aussi été prise en compte l’évolution de son parc de véhicules, qu’il s’agisse des chariots de manutention comme des voitures de société remplacés par des modèles électriques ou hybrides (2/3 ont déjà été substitués à l’été 2023, en vue d’un objectif 100 % en 2025).

Bientôt 18 000 m2 de panneaux photovoltaïques

Enfin, Profils Systèmes continue d’investir au profit d’une réduction de son empreinte écologique avec, notamment, la pose de 18 000 m2 de panneaux photovoltaïques répartis sur les toitures des bâtiments et les ombrières des parkings, en cours d’installation cet été. A la clé, il s’agira de totaliser 4840 Mégawatts/h et couvrir ainsi 50 % de la consommation globale de Profils Systèmes.

Attentif à la gestion responsable des ressources, Profils Systèmes entend ainsi plus que jamais fournir des solutions innovantes tout en respectant les normes environnementales et de durabilité les plus strictes.