Bail-Rénov', une démarche pour lutter contre la précarité énergétique et favoriser la rénovation énergétique

Le 22 décembre 2022, les ministres Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, Clément Beaune, ministre délégué chargé des Transports, et Olivier Klein, ministre délégué chargé de la Ville et du Logement ont apporté leur soutien à 9 nouveaux programmes pour faciliter la rénovation énergétique des logements. Le programme Bail rénov' est l'un d'eux. Porté par huit acteurs engagés, ce projet va proposer d'ici l'été 2023 différentes actions et services afin d'embarquer propriétaires et locataires du parc locatif privé dans des actions de rénovation et de sobriété énergétiques.