Baies et Vérandas de France devient Menuisier Certifié Profils Systèmes

La société Baies et Vérandas de France, fabricant-poseur de menuiseries à Milly-La-Forêt (91), rejoint le réseau Menuisiers Certifiés Profils Systèmes.

Le réseau des Menuisiers Certifiés Profils Systèmes, qui compte un peu plus de 50 membres en France, accueille un nouvel adhérent en région parisienne. Installée à Milly-la-Forêt (91), Baies et Vérandas de France fabrique et pose des menuiseries, vérandas, pergolas, portails, portes, garde-corps, volets, et mur-rideau en aluminium pour les particuliers dans toute l’Ile de France.

Un poseur devenu fabricant

Créée en 2012, cette TPE de 8 salariés a réalisé un chiffre d’affaires de 1,9 millions d’euros en 2019. « Au commencement, nous étions uniquement poseurs », explique Natacha Mazure, PDG de Baies et Vérandas de France. « En 2012, nous avons décidé d’intégrer la fabrication et de créer la société Baies et vérandas de France. Il était important pour nous d’intégrer un réseau ayant une notoriété et une visibilité forte. »

Une stratégie de communication déterminante

La puissance de la stratégie de communication du réseau a été déterminante dans son choix. « La présente dans les médias, sur les réseaux sociaux et sur les différentes plateformes web nous conforte dans notre adhésion au label. Nous sommes présents sur la plateforme d’e-réputation Eldotravo et cela est très bénéfique pour notre société. Cela nous permet d’avoir un retour beaucoup plus clair sur nos chantiers qu’il soit positif ou négatif. Les clients se confient souvent plus vite sur le web et cela nous permet de nous améliorer sans cesse, cela est vraiment très enrichissant. »

Baies et Vérandas de France dispose d’un showroom de 700 m2 où est exposé l’ensemble des produits fabriqués par Profils Systèmes.