Bacacier by Kingspan va investir 20 M€ supplémentaires sur son site de Riom

Alors que le Bacacier by Kingspan a déjà investi 70 M€ sur l’ancienne manufacture de tabac de la Seita de Riom (Puy-de-Dôme) pour y construire le Village, centre d’innovation français au service de l’enveloppe du bâtiment durable, il vient d’annoncer une rallonge de 20M€. Cette nouvelle enveloppe permettra l’installation de deux nouvelles lignes de production pannes et panneaux sandwich isolants à très hautes performances, destinées aux marchés français et européens. Elles rentreront en service au cours de l’année 2024.

A noter que pour réduire l'empreinte carbone de ses activités, l'industriel a installé des ombrières photovoltaïques et des tables solaires sur les parkings du site qui produisent chaque année près de 580 MWh d'électricité. "Cela couvrira 15% des besoins en énergie pour les nouvelles lignes de production," d'après l'entreprise. {C}{C} {C}{C} {C}{C} Un projet d’installation de panneaux photovoltaïques sur le toit de l’usine est aussi à l'étude. Pour rappel, Bacacier by Kingspan transforme plus de 110 000 tonnes d’acier par an et réalise un chiffre d'affaires de 240 M€ en 2022.