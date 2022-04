Azurtec/Placo, un plancher préfabriqué innovant pour la construction bois

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer Plancher Supprimer CLT Supprimer Construction bois Supprimer Structure en bois Supprimer 100 % gros œuvre Supprimer Placo Supprimer France Supprimer Valider Valider

Ce nouveau système de plancher est le fruit de la collaboration entre les industriels Placo et Mathis. Il associe performances, facilité de mise en œuvre, fiabilité et sécurité, pour un coût économique.

En associant ses compétences à celles d’autres acteurs de la construction, Placo souhaite relever le défi de la construction bas carbone et promouvoir de nouveaux modes constructifs durables et innovants, notamment grâce au pré-assemblage hors-site. De sa collaboration avec l’entreprise alsacienne Mathis, spécialiste des systèmes constructifs en bois, est né le système de plancher Azurtec/Placo. Destiné aux logements collectifs et immeubles de bureaux, il optimise le mode constructif bois en offrant davantage de performances (acoustique, feu, thermique), de simplicité de mise en œuvre et de sécurité, à un coût économique.



Sécurité incendie, liberté technique et faible épaisseur



Le système de plancher Azurtec/Placo est assemblé dans l'usine alsacienne de Mathis. Il se compose d’un plancher CLT nervuré Azurtec et d’un écran thermique en plaques de plâtre techniques découpées sur mesure au centre d’usinage Placo. Sur chantier, le système peut être complété par des solutions Isover selon les performances acoustiques et thermiques requises. L’intégration de l’écran Placo directement à la structure bois présente plusieurs avantages : il affranchit le plafond des contraintes de sécurité incendie, permet l’intégration de luminaires et de gaines dans le plafond, et réduit l’épaisseur du complexe avec un gain vertical de 10 à 12 cm.



Gain de matières premières et de productivité



Les performances du plancher Azurtec/Placo sont validées par une appréciation de laboratoire pour la protection feu (EI60) et par le CSTB pour l’acoustique sur plus de 30 configurations. Bénéficiant d’une FDES, le système fait l’économie de matières premières. Il peut atteindre des portées de 6 à 12 mètres, tout en réduisant le nombre de poutres porteuses du bâtiment. Pour 100 m² de plancher, 1,25 tonne d’acier et 3 m3 de bois sont économisés. Autre point fort de cette collaboration, la synergie de compétences des deux industriels. La prédécoupe sur-mesure des plaques Placo selon les dimensions du plancher Azurtec permet de réaliser des gains de productivité significatifs dans les ateliers de Mathis.