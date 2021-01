Axa et In'li investissent 2 milliards d'euros dans le logement intermédiaire

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Immobilier Supprimer Logement Supprimer inli Supprimer Groupe Action Logement Supprimer Grand Paris - Ile-de-France Supprimer Valider Valider

In'li, filiale du groupe Action Logement spécialisée dans le logement intermédiaire en Ile-de-France, et Axa, 2ème plus grand gestionnaire d'actifs résidentiels en Europe, viennent d'officialiser la création d'une foncière commune pour le développement de 20 000 nouveaux logements intermédiaires neufs en région parisienne d'ici à 10 ans.

2 milliards d’euros. C’est la somme investie par In’li et Axa pour le développement de 20 000 nouveaux logements intermédiaires neufs en Ile-de-France d’ici 10 ans.

La filiale du Groupe Action Logement dédiée au logement intermédiaire en Ile-de-France et Axa Investment Managers - Real Assets (AXA IM - Real Assets) ont signé, le 15 janvier 2021, un partenariat en vue de la création d’une foncière de développement, dont le capital est détenu à 25 % par In’li.

La foncière totalise déjà 5900 logements existants au sein de 62 actifs et près de 4000 logements neufs, en cours de développement ou de chantier.

Objectif : 1500 logements par an

Afin de répondre à une partie des besoins de logements des salariés des classes moyennes et des jeunes actifs franciliens, la foncière ambitionne un patrimoine de plus de 25 000 logements à l'horizon 2030, avec un objectif de production annuelle de 1500 logements, pour un montant d’investissement futur estimé à environ 3,8 milliards d’euros.

Le patrimoine de la foncière sera géré par In’li via sa filiale d’administration de biens In’li Property Management et loué prioritairement aux salariés des entreprises de plus de 10 salariés. AXA IM – Real Assets assurera pour sa part l’asset et le fund management

