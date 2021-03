Avril 2021 : livraison de la nouvelle maison médicale de Crégy-lès-Meaux

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Seine-et-Marne Supprimer Equipement sanitaire Supprimer Valider Valider

La commune de Crégy-lès-Meaux se dotera d’une nouvelle maison médicale en avril prochain.

La construction de la nouvelle maison médicale de Crégy-lès-Meaux (Seine-et-Marne), à l’angle de la rue des Carouges et de la rue de la Mare, bat son plein. Le chantier prendra fin en avril 2021, après dix mois de travaux. La création de cet équipement de santé a pour but de lutter contre le désert médical, de plus en plus grand dans la commune. Le coût total du projet remonte à près de 1,8 M€. Le Département a apporté une contribution à hauteur de 20 %. La mairie, de son côté, déclare avoir contracté un prêt bancaire pour assurer le financement de l’ouvrage.

La nouvelle maison médicale, d’une surface de 486 m², proposera près de quinze cabinets. Ces derniers s’étaleront chacun sur 20 m² environ et seront équipés d’un point d’eau et de chauffage individuel par pompe à chaleur. Chaque cabinet du centre disposera, en outre, d’un parking privatif gratuit. Quinze places de stationnement seront réservées aux professionnels et vingt-deux pour la patientèle.