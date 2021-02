Avril 2021 : début des travaux de la nouvelle école élémentaire d’Achères

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Yvelines Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

La commune d’Achères se dotera d’une nouvelle école élémentaire en septembre 2022.

Marc Honoré, maire d’Achères (Yvelines), a présenté sur Facebook le 1er janvier dernier le projet de construction d’une nouvelle école élémentaire dans le quartier de la gare à Achères. Le début du chantier est attendu en avril prochain, la livraison sera pour la rentrée 2022. Cette vaste opération est estimée à 5,2 M€. Le département des Yvelines la finance à hauteur de 1,8 M€. L’État et la Région apporteront chacun un soutien de 900 k€.

À sa livraison, cette école biosourcée comptera sept classes élémentaires, un self évolutif pour la restauration scolaire et un accueil périscolaire. Le bâtiment aura un plancher en bois et en béton. Le bois et l’aluminium seront privilégiés pour les menuiseries extérieures. Pour rappel, la nouvelle infrastructure sera conforme aux principes de la transition énergétique.