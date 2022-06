Avis favorable assorti de neuf réserves pour la LNPCA

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Ligne Nouvelle Provence-Côte d’Azur (LNPCA) Supprimer Génie civil Supprimer Provence-Alpes-Côte d'Azur Supprimer Occitanie Supprimer SNCF Réseau Supprimer Valider Valider

Deux mois après la fin de l’enquête publique sur les phases 1 et 2 de la Ligne nouvelle Provence-Côte d’Azur (LNPCA), la commission d’enquête a émis un avis favorable assorti de seize recommandations et neuf réserves sur la déclaration d’utilité publique (DUP). Parmi ces dernières, trois sont relatives aux insuffisantes mesures proposées par la SNCF pour contrôler les nuisances du chantier. L’Etat promet 1,4 milliard d’euros de financement, soit 40 % du coût total de ces deux premières phases qui visent à désaturer les nœuds ferroviaires de Marseille, Toulon et de la Côte d’Azur.

Avec le Grand projet du Sud-Ouest (GPSO) entre Bordeaux et Toulouse et les lignes nouvelles de Montpellier-Perpignan (LNMP) et [...]