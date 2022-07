Avis défavorables du CSCEE et du CNEN au projet d’ordonnance renforçant le contrôle des règles de construction

Le Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique et le Conseil national d’évaluation des normes ont émis des avis défavorables au projet d’ordonnance visant à renforcer les règles de la construction. Pris sur le fondement de l’article 173 de la loi Climat et résilience, ce texte précise l’objectif des attestations actuellement en vigueur dans le Code de la construction, fait évoluer la nature de celles exigées au stade du permis de construire et crée une police administrative du contrôle des règles de construction. Il doit entrer en vigueur d’ici au 22 août 2022.