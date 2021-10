Avis de tempête contentieuse sur les littoraux

Une marée de contentieux déferlera sur les littoraux, dans la phase d’adaptation du droit à la prise en compte de l’élévation du niveau des océans. Deux mois après la promulgation de la loi Climat et une semaine après les journées annuelles de l’association nationale des élus du littoral réunies les 7 et 8 octobre Pornic (Loire-Atlantique), l’Etat et les collectivités n’ont pas fini leur partie de patate chaude.