Avignon : un plan d’investissement de 277 M€ sera déployé entre 2021 et 2026La Ville d’Avignon prévoit d’investir 277 M€ entre 2021 et 2026 pour soutenir son développement.

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Vaucluse Supprimer Grand plan d'investissement Supprimer Valider Valider

La Ville d’Avignon prévoit d’investir 277 M€ entre 2021 et 2026 pour soutenir son développement.

Le 28 juin 2021, Cécile Helle, maire d’Avignon (Vaucluse), a présenté un plan pluriannuel d’investissement de 277 M€, à déployer sur une période allant de 2021 à 2026. Ce programme est mis en place, a-t-elle déclaré sur le site officiel de la Ville, pour « qu’Avignon soit au rendez-vous des grandes villes de demain, offre une véritable qualité de vie à ses habitants, rayonne au-delà des frontières, construise de nouveaux quartiers et renforce sa dynamique économique ».

Une douzaine de projets seront réalisés sur cinq ans. La municipalité envisage, entre autres, de construire une nouvelle école dans le quartier Joly-Jean, un lieu dédié au livre et à la musique au Pont-des-Deux-Eaux, et un musée des « Bains Pommer » (anciens établissements de douches et de bains publics du 19e siècle classés monument historique). Elle souhaite aussi entreprendre différents aménagements sur le parvis de la gare d’Avignon-Centre, sur la promenade de l’Oulle et sur le chemin des canaux vers Agroparc.