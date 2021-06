Avignon : un label « Bâtiments Durables Méditerranéens » niveau or pour la future école Joly-Jean

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vaucluse Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Le projet de nouvelle école dans le quartier de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) Joly-Jean vient d’être labellisé « Bâtiments Durables Méditerranéens ».

Lancé en 2020 par la Ville d’Avignon (Vaucluse), le projet de nouvelle école dans le quartier de la ZAC Joly-Jean s’inscrit dans une démarche Bâtiments Durables Méditerranéens (BDM) et Bâtiment à Énergie Positive (BEPOS). Il s’agit donc d’un projet impliquant une véritable approche environnementale. Pensée avec une architecture résolument moderne, en symbiose avec la nature, cette construction vise la bonne insertion du bâtiment dans la coulée verte de cet écoquartier, mais aussi l’apprentissage du développement durable.

Le projet n’a pas manqué de séduire le jury de l’association EnvirobatBDM et l’Agence de la transition écologique. Il a reçu le label « Bâtiments Durables Méditerranéens » niveau or le 13 avril dernier pour sa phase de conception. Il s’agit d’un référentiel de qualité environnementale français, créé en 2008. Il a pour objectif d’évaluer les projets de construction et de réhabilitation des bâtiments dans une démarche d'amélioration continue.

La future école accueillera les élèves d’Avignon à la rentrée 2024. Elle est pensée pour répondre à l’accroissement du nombre d’enfants scolarisés dans la commune. L’établissement, s’étendant sur une superficie totale de 2 100 m², comprendra onze salles de classe ainsi qu’un restaurant scolaire d’environ 400 m².