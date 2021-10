Avignon : réouverture de l’Opéra du Grand Avignon le 14 octobre 2021

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Vaucluse Supprimer Equipement culturel Supprimer Valider Valider

L’Opéra du Grand Avignon a rouvert ses portes le 14 octobre dernier.

L’Opéra du Grand Avignon (Vaucluse) est de nouveau accessible au public après des travaux engagés depuis 2016.

Rappelons qu’une réhabilitation de l’ensemble de l’infrastructure a été réalisée. Le projet a porté sur la remise aux normes de la toiture, de la façade, des ascenseurs, du plateau technique, ainsi que du chauffage et des aérations de la salle italienne. Les travaux ont aussi permis d’en créer une autre sous la salle principale. Baptisée « salle des Préludes », elle compte une soixantaine de places assises et est équipée d’un accès direct, d’un bar et d’un vestiaire. Elle est notamment destinée à la réception de séminaires d’entreprises, de spectacles ou de conférences.

Par ailleurs, deux autres bâtiments ont été construits. Le premier, avec ses 500 m2 de surface, compte une salle de réunion, une conciergerie, des vestiaires et des bureaux pour le directeur de chœur, le directeur de la danse, le maître de ballet et le reste des opérateurs artistiques. Le second, disposant de 300 m2, est consacré à l’entreposage des accessoires, des équipements techniques et du matériel de machinerie, et à l’atelier de couture.

Le coût de la réhabilitation s’est élevé à 17,4 M€.