Avignon : réinstallation des services sociaux du Vaucluse

Le Département du Vaucluse s’engage à rénover l’immeuble des services sociaux à Avignon-Est.

L’Espace départemental des solidarités (Edes), situé près des remparts d’Avignon (Vaucluse), fera l’objet d’un important chantier de rénovation, ce bâtiment de 4 710 m2 ne répondant plus aux conditions de confort de ses usagers. Ce projet, porté par le conseil départemental du Vaucluse, vise à réhabiliter et à restructurer l’immeuble afin d’optimiser l’organisation de ses espaces intérieurs et sa performance énergétique. Le site se présentera alors sous une nouvelle apparence pour accueillir certains de ses services sociaux dans des conditions plus favorables. Le démarrage des travaux est programmé à la mi-2023 pour une livraison estimée en 2027. Le projet, d’un montant de 11,9 M€, sera financé par le conseil départemental.



Par ailleurs, le Département du Vaucluse prévoit de construire une nouvelle Maison départementale des personnes handicapées sur son terrain situé derrière l’Edes. L’immeuble, prévu en R+3, comprenant des bureaux et un parking en sous-sol, sera réalisé sur une superficie de 3 800 m2. Le démarrage du chantier aura lieu au dernier trimestre 2022 pour une livraison espérée à la mi-2024. Les travaux, d’un coût global de 8,9 M€, ont été confiés à l’Agence d’architectes Leteissier Corriol Architecture & Urbanisme, à Marseille. Ils incluront, entre autres, la démolition de l’ancien bâtiment du Hangar Souvet et l’aménagement d’un parking accessible aux PMR.