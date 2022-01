Avignon : les travaux d’extension de la pépinière Créativa arrivent bientôt à leur terme

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vaucluse Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

La pépinière Créativa, installée sur le technopôle Agroparc, se dotera en mai prochain d’un nouveau bâtiment écoresponsable.

À Avignon (Vaucluse), les travaux d’agrandissement de Créativa suivent leur cours. D’ici à mai 2022, cette pépinière d’entreprises s’équipera d’un nouveau bâtiment, situé juste à côté de l’édifice Pierre-Thomas dans lequel Créativa concentre une partie de ses services. Ce chantier, commencé en février 2021, s’élève à 4,2 millions d’euros.

Ce nouveau bâtiment, imaginé par l’architecte Anaïs Denante du cabinet Arpège Architecture, occupe une surface de 2 298 m², sur un terrain de 6 470 m². Il propose une soixantaine de bureaux de différentes surfaces, six ateliers en location, des espaces communs incluant une tisanerie et deux salles de réunion en rez-de-chaussée. Il comprend, en outre, un parking extérieur de 72 places et un local à vélos de huit places. L’architecte a conçu une structure avec le plus d’usages possible.

Les espaces intérieurs et extérieurs du bâtiment ont été pensés de manière à favoriser l’ouverture vers l’immeuble Pierre-Thomas. Cela a pour but de faciliter les échanges des entreprises installées dans ces deux structures. L’accent a par ailleurs été mis sur l’éclairage du nouveau site. Un soin particulier est, en ce sens, porté sur la luminosité intérieure du futur immeuble, avec des fenêtres plus nombreuses et des ouvertures plus larges.

Cette infrastructure se veut écologique et durable. Avec cette construction, Grand Avignon vise le label « Bâtiments durables méditerranéens (DBM) argent », une référence de qualité environnementale d’un bâtiment. Par ailleurs, l’édifice intègre plusieurs espaces extérieurs végétalisés.