Avignon : le terminus du tramway Saint-Chamand s’équipe d’un parking en hauteur

À Avignon, l’arrêt du tramway Saint-Chamand, terminus de la ligne, disposera d’un parking relais de trois niveaux, en demi-étages.

Le Grand Avignon assurera la maîtrise d’ouvrage de la réalisation du parc relais de trois niveaux de l’arrêt du tramway Saint-Chamand. La maîtrise d’ouvrage déléguée est attribuée à Tecelys. Le chantier sera implanté sur un terrain de 5 655 m². L’architecte avignonnais Jean-Paul Cassulo, associé à DRLW Architectes, réalisera un bâtiment recouvert de lamelles métalliques de couleur bronze/or sur les quatre façades et le plafond. Cet ouvrage, constitué de brise-soleil, offrira de nombreuses fonctions. Il garantira l’aération et l’éclairage naturel du futur parking. Il servira aussi de barrière de sécurité et de signal architectural pour valoriser le quartier situé à l’entrée de ville d’Avignon (Vaucluse) par la route de Marseille (Bouches-du-Rhône). La livraison de cet équipement de 3 000 m² au sol, réparti sur 100 m de long, 33 m de large et 10 m de haut, s’effectuera en septembre 2022.

La façade est de ce parking sera équipée d’un mur d’escalade. Cette initiative viendra compléter les autres équipements sportifs du quartier Saint-Chamand, à savoir un skatepark, un stade nautique, un stade de football et des terrains de sport.