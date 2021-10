Avignon : le square Agricol-Perdiguier se dote d’une nouvelle aire de jeux universelle

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Vaucluse Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

À Avignon, une aire de jeux universelle va être créée au square Agricol-Perdiguier.

Le chantier de la nouvelle aire de jeux universelle du square Agricol-Perdiguier d’Avignon dans le département du Vaucluse, assuré par Provence-Languedoc-Environnement, aurait dû être livré au début de l’été. Mais les travaux ont pris quelques semaines de retard.

Cet espace est prévu pour accueillir tout type de handicap (moteur, visuel, auditif ou mental). Il sera aussi ouvert à tout public. Les enjeux de ce projet sont multiples, et vont de la sensibilisation du public au handicap, jusqu’à la stimulation sensorielle et au renforcement des liens familiaux et sociaux.

Les installations présentes dans cette nouvelle aire de jeux (le tracé du sol souple, les jeux de forme sphérique ou à mouvement circulaire – dôme, tourniquet, cocon, etc.) sont initialement conçues sur le thème de la ronde, notamment avec les formes circulaires, qui évoquent l’universalité. Par ailleurs, dans le cadre du budget participatif 2019, l’Association France Handicap (AFH) a fourni un panneau explicatif détaillé avec un schéma à l’appui spécialement pour les personnes en situation de handicap.