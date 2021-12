Avignon : la réhabilitation de la bibliothèque Jean-Louis-Barrault est lancée

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Vaucluse Supprimer Rénovation Supprimer Valider Valider

Le départ est donné pour la réhabilitation de la bibliothèque Jean-Louis-Barrault, à Avignon.

La pose de la première pierre en vue de la réhabilitation de la bibliothèque Jean-Louis-Barrault, à Avignon (Vaucluse), aura lieu le 10 décembre 2021. La cérémonie sera présidée par Cécile Helle, la maire de la ville, en présence des habitants. Les travaux ainsi lancés permettront de redorer l’établissement.

Le rez-de-chaussée accueillera à terme un auditorium, un café littéraire, une aire de jeux et une salle d’initiative. Le 1er étage disposera d’un espace d’animation, d’un coin ludique (avec consoles de jeux), ainsi que de postes d’écoute et de visionnage. Des bandes dessinées et des mangas y seront également mis à disposition. Le 2e étage présentera les mêmes équipements, mais sera réservé aux adultes. À l’extérieur, un nouveau parvis sera aménagé. Des postes informatiques et des connexions Wi-Fi seront aussi proposés en accès libre.

Conformément aux objectifs environnementaux du projet, des panneaux photovoltaïques et une ombrière seront installés sur la toiture. Des éclairages à basse consommation équiperont aussi le nouveau bâtiment, qui doit être livré à l’été 2022. Soulignons qu’un budget de 8 M€ a été investi dans la réalisation des travaux.