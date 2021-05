Avignon : la deuxième phase de travaux dans le Palais des papes va bientôt démarrer

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Vaucluse Supprimer Travaux Supprimer Entretien-réhabilitation Supprimer Valider Valider

L’installation du chantier de la seconde tranche de travaux dans le Palais des papes, à Avignon, est prévue pour le mois d’août ou de septembre 2021.

Après les travaux de restauration sur la partie supérieure située entre deux créneaux et au-dessus des meurtrières de la chapelle Benoît XII, le chantier de la deuxième phase de la réhabilitation du Palais des papes commencera au mois d’août ou de septembre prochain pour dix-huit mois. Toutefois, cette date est susceptible de changer en fonction des programmes du Festival d’Avignon (Vaucluse).

Cette nouvelle étape est confiée à sept entreprises : Agence Pierre-Antoine Gatier, Faccio Engineering, Equilibre Structures, Cabinet Pilté-Votruba, ACMH, BET Structure et IPCS. Leur mission est d’assurer la restauration complète de la tour de la Campane. Les travaux concernent également la mise en sécurité des chemins de ronde de l’aile des Familiers et de la chapelle Benoît XII, qui se situent dans le prolongement arrière de la tour.

Ces interventions portent surtout sur la mise aux normes des menuiseries métalliques et la réhabilitation du calfeutrement de la tour. Les éléments de serrurerie, les meneaux et les menuiseries bois profiteront aussi d’un traitement spécifique. Les grilles en fer forgé feront l’objet d’une réfection tout en préservant leur état d’origine. Les couvertures en tuile bénéficieront également d’une vérification en profondeur. Quant aux vitraux de la chapelle Benoît XII, ils seront intégralement restaurés. Ces différents travaux permettront à cet édifice, symbole de la papauté pendant un siècle et classé aux Monuments historiques depuis 1840, de retrouver une nouvelle jeunesse.