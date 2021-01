Avignon : l’Espace Pluriel de la Rocade en rénovation jusqu’au printemps 2021

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Vaucluse Supprimer Rénovation Supprimer Valider Valider

Le centre social et culturel Espace Pluriel de la Rocade à Avignon se refait une beauté.

Dans le cadre du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU), la ville d’Avignon (Vaucluse) a engagé la réhabilitation du centre social et culturel de la Rocade, rue Paul Poncet. L’appel d’offres a été lancé en juillet 2019. La maîtrise d’œuvre du projet est confiée à Quadri Ingenierie et Jean-Pierre Poulet – Architecte.

Les travaux se concentrent sur la rénovation complète des locaux, la restauration des revêtements et des menuiseries, et le réaménagement de l’accès principal au bâtiment consécutif à la construction de la ligne de Tramway. Concernant la réhabilitation énergétique de cette structure municipale, une isolation thermique des façades, une pose des vitrages isolants et des interventions sur la toiture en terrasse et sur les équipements techniques sont au programme.

Le bâtiment, construit à la fin des années 70, bénéficiera d’une rénovation répondant aux normes actuelles et proposant plus de confort à ses utilisateurs. Sa livraison est programmée au printemps 2021.

Le coût total de la rénovation du centre est estimé à 1,707 M€, dont 1,103 M€ investis par la Ville. L’État apportera un soutien de 553 350 € et la CAF financera le projet à hauteur de 50 k€.