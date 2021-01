Avignon : finalisation du projet de renouvellement et de modernisation des canalisations d’eau potable

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Vaucluse Supprimer Réseau d'eau Supprimer Valider Valider

Le projet de renouvellement et de modernisation du réseau d’eau potable à Avignon entre en phase finale. La dernière tranche des travaux sera lancée très prochainement.

Le réseau d’eau potable, entre la porte Saint-Lazare et la porte de la Ligne à Avignon (Vaucluse), fera l’objet d’un remplacement à partir du 25 janvier 2021. La phase 1 de ce chantier s’étalera jusqu’au 12 mars prochain et concernera le tronçon entre la porte Saint-Joseph et la porte Saint-Lazare. Les travaux seront réalisés en deux étapes, dont la première s’achèvera le 12 février 2021. Ils consistent à installer de nouveaux conduits en fonte « made in France » à la place des anciens de 700 mm. Selon Eau Grand Avignon, le gestionnaire public de l’eau, « un document d’information est distribué aux riverains. Les autres phases qui suivront jusqu’à fin mai 2021 seront précisées ultérieurement ».

Ce remplacement de canalisation est effectué sur le dernier kilomètre de réseau d’eau potable faisant l’objet de renouvellement et de modernisation. À noter que ce programme, lancé par Eau Grand Avignon en 2006, comprend 8 km de conduits.