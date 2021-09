Avignon : début des travaux dans le cadre du plan « Cours d’école »

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Vaucluse Supprimer Relations écoles Supprimer Valider Valider

Le projet de végétalisation des cours d’école avignonnaises avance. Les travaux ont débuté durant les vacances d’été.

Trois écoles situées dans différents quartiers d’Avignon (Vaucluse) ont pu bénéficier du projet de végétalisation de leurs cours. Il s’agit des écoles publiques de Scheppler, de Saint-Gabriel et d’Amandier. Les travaux ont été réalisés durant les congés estivaux. Notons que si les élèves peuvent désormais profiter d’une nouvelle aire de jeux, les arbres, les arbustes et les végétaux seront progressivement plantés cet automne.

Le plan « Cours d’école » de la Ville d’Avignon s’inspire du projet Oasis mené à Paris. Pour rappel, ce dernier vise la transformation des cours d’école en îlots de fraîcheur, et l’accès aux riverains en dehors du cadre scolaire et périscolaire. Une concertation avec les élèves avignonnais a toutefois eu lieu pour discuter de ce dont ils avaient envie en matière d’usage et de confort. La végétalisation de trois autres cours d’école est prévue pour l’année 2022.

Outre les travaux relatifs au plan « Cours d’école », des travaux d’entretien et de peinture ont été réalisés, cet été, dans différentes écoles. Ces opérations s’inscrivent dans le cadre du plan « Peinture », qui consacre un investissement de 800 k€ sur cinq ans pour remettre à neuf les salles de classe, les dortoirs, les couloirs et les réfectoires.