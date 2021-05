Avignon : confirmation des travaux de rénovation de la gare centre et du parvis pour 2024

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Vaucluse Supprimer Projet Supprimer Rénovation Supprimer Valider Valider

Plusieurs chantiers auront lieu de 2022 à 2024 concernant le parvis et le bâtiment de la gare d’Avignon Centre.

Les collectivités locales et la SNCF vont bientôt lancer un chantier de 18 mois à Avignon (Vaucluse). Le projet consiste à rénover entièrement le parvis et le bâtiment d’accueil des voyageurs de la gare du centre. Les travaux seront répartis sur différents chantiers prévus entre 2022 et 2024.

Quatre partenaires assureront le financement de ce projet de rénovation estimé à 15,8 M€. Il s’agit de la SNCF, de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, du Grand Avignon et du Fonds Européen de Développement Régional (FEDER).

La SNCF, maître d’ouvrage, est en pleine phase d’études pour permettre une refonte complète des circulations sur le parvis et une rénovation entière de l’immeuble de la gare. Le passage souterrain actuel, sous les voies, sera conservé. Avant de pouvoir commencer le chantier, la Ville d’Avignon est contrainte de libérer le parvis. Pour cela, elle doit assurer le déplacement des dépose-minute et du stationnement de courte durée dans le parking adjacent de 748 places sur onze demi-niveaux. Grâce à ces aménagements, il sera possible de lancer la rénovation complète des accès automobiles et piétons du parking. La réduction de la chaussée pour les automobiles permettra la mise en place d’un axe cycliste bidirectionnel et de larges trottoirs.