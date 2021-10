Avignon : circulation améliorée sur le giratoire de Réalpanier ainsi qu’au carrefour de l’avenue de l’Amandier et de la rue Claude-Chabrol

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Vaucluse Supprimer Aménagement de voirie Supprimer Valider Valider

À Avignon, des aménagements ont été réalisés au niveau du carrefour de Réalpanier et à l’intersection de l’avenue de l’Amandier et de la rue Claude-Chabrol.

Le Département du Vaucluse et la Ville d’Avignon (Vaucluse) ont réalisé des aménagements sur le giratoire de Réalpanier, ainsi qu’au niveau du carrefour entre l’avenue de l’Amandier et de la rue Claude-Chabrol. Au niveau du giratoire, les travaux ont porté sur la réfection de la voie, l’agrandissement du trottoir et la mise en place de dispositifs limitant la vitesse des véhicules à 30 km/h (marquage au sol, dos-d’âne, panneaux de signalisation). Ils ont aussi permis de créer une piste cyclable aux abords du giratoire et d’aménager un espace arboré, ainsi qu’un petit parking du côté de la route de Morières.

Au niveau de la rue Claude-Chabrol, les opérations ont abouti à la création d’un itinéraire sécurisé dédié aux circulations douces sur une partie de la chaussée. Avenue de l’Amandier, elles visaient à réduire la largeur de la voirie, ainsi qu’à aménager une piste cyclable indépendante en plus d’un espace végétalisé à l’intersection avec la rue Claude-Chabrol.

Le chantier dans son ensemble a été exécuté entre septembre 2020 et juin 2021. Il a coûté 1,3 M€. Le financement a été assuré conjointement par les collectivités.