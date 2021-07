Avignon : bientôt une nouvelle usine de méthanisation dans la zone de Courtine

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Vaucluse Supprimer Biogaz Supprimer Valider Valider

La future usine de méthanisation de la zone de Courtine produira du biogaz.

La station d’épuration d’Avignon (Vaucluse), située dans la zone de Courtine, traite annuellement 29 millions de m3 d’eaux usées, venant d’Avignon, du Pontet (Vaucluse), de Villeneuve-lès-Avignon et des Angles (Gard). Ce traitement permet de rejeter une eau propre et des boues qui sont jusque-là compostées dans un centre dédié à Tarascon (Bouches-du-Rhône). Afin que ce procédé soit directement effectué sur site, une nouvelle usine de méthanisation est en construction dans l’enceinte de la zone de Courtine. La future infrastructure utilisera les boues de la station d’épuration pour produire du biogaz, qui sera ensuite réintroduit dans le réseau GRDF. Les boues transformées en gaz propre permettront de produire 6 000 MWh de biométhane par an.

« Cette usine de méthanisation va avoir pour effet principal de produire de l’énergie sur le site, mais aussi de diminuer la quantité de boues à évacuer, et ainsi réduire le trafic routier et le volume de déchets à envoyer sur le site de compostage de boues à Tarascon », précise Jérôme Gelly, le directeur des services techniques du Grand Avignon, au journal TPBM.

Ce projet d’usine de méthanisation, réalisé par Veolia-Grand Avignon Assainissement, s’élève à 8,2 M€, dont 60 % sont subventionnés par le Grand Avignon et 40 % par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’ADEME et l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse. Les travaux de gros œuvre sont désormais achevés. Le montage des équipements devrait être exécuté d’ici fin 2021. Les essais de mise en service seront également effectués à la fin de l’année, pour une première injection de gaz dans le réseau GRDF au premier trimestre 2022.