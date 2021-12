Avignon : bientôt une nouvelle résidence seniors Oh Activ

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Vaucluse Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

Une nouvelle résidence seniors de 87 logements va bientôt sortir de terre à Avignon. Elle devrait être livrée en 2023.

En 2023, la municipalité d’Avignon accueillera une nouvelle résidence services seniors. Celle-ci sera construite à la place de l’ancien immeuble en face de la porte Saint-Roch, à l’angle de l’avenue Eisenhower et de la rue Mérindol, à Avignon (Vaucluse). La démolition de cet ancien foyer des jeunes travailleurs a été lancée en septembre dernier et achevée récemment.

Ce complexe en forme de U comprendra 87 appartements meublés, allant du T1 au T3. Ceux-ci seront répartis sur cinq étages. Afin de répondre aux besoins des futurs résidents, les logements seront équipés d’une salle de bain ergonomique et pourront accueillir des lits spécialisés. Ils disposeront également d’un sol antidérapant et de systèmes de domotique aidante tels que le bouton d’appel d’urgence et les volets roulants.

La nouvelle résidence seniors Oh Activ d’Avignon offrira divers espaces de détente et de convivialité. Elle disposera, entre autres, d’un espace de coworking et d’un espace bien-être. Un restaurant sera également aménagé dans ce nouveau complexe.