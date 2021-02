Avenue François-Lascour : des travaux vont commencer le 28 février 2021

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Vaucluse Supprimer Valider Valider

L’avenue François-Lascour fera l’objet d’une requalification pour revitaliser le cœur de ville du Pontet.

La municipalité du Pontet souhaite engager la requalification de l’avenue François-Lascour, 84130 Le Pontet (Vaucluse), dans le but de redynamiser son centre-ville. D’importants travaux vont être entamés à partir du dimanche 28 février sur l’avenue pour donner un nouveau visage au cœur de ville. Le chantier devrait durer jusqu’au vendredi 26 mars 2021. Cet axe, subira des changements qui permettront une amélioration de la fluidité du trafic routier.

Les travaux seront menés afin de redonner vie à la ville et d’améliorer le cadre urbain. Ils impacteront notamment le revêtement routier, l’éclairage public et les trottoirs. Les six vieux pins poussant le long de l’avenue vont être abattus et remplacés par des espèces plus résistantes comme les érables et les poiriers à fleurs. Des luminaires led se substitueront aux points lumineux vétustes. La réfection des trottoirs sera aussi au programme. Le chantier, estimé à 55 k€, sera financé par la ville du Pontet.