Avenue Duvergier : création d’une piste cyclable entre les giratoires de la Nautique et de Jupiter

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Pyrénées-Atlantiques Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

Les travaux d’aménagement d’une piste cyclable entre les giratoires de la Nautique et de Jupiter se poursuivent.

La municipalité de Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) entreprend actuellement des travaux de création d’une piste cyclable bidirectionnelle au bord de l’Adour, entre les giratoires de la Nautique et de Jupiter. Cette opération a pour objectif de proposer un mode de déplacement alternatif à la voiture entre le centre-ville de Bayonne et la limite avec Saint-Pierre-d’Irube (Pyrénées-Atlantiques). Le chantier, débuté le 5 juillet 2021, concerne le premier tronçon de l’avenue Duvergier-de-Hauranne, entre les giratoires de la Nautique et de la Redoute. Cette phase s’achèvera fin septembre 2021.

Tout au long du chantier, la circulation sur l’avenue Duvergier-de-Hauranne est maintenue par alternance, selon les phases des travaux. Les usagers circulant sur cette voie doivent respecter un « cédez le passage » par rapport à ceux sortant de l’avenue de Cam-de-Prats. Afin de minimiser les perturbations, les travaux les plus gênants sont effectués de nuit. Le second tronçon, soit la partie entre les giratoires de la Redoute et de Jupiter, sera réalisé en 2022.