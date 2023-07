Avec Solev, Spie batignolles paysage prend pied dans le midi

Les marchés de défrichage des abords d’infrastructures confirment leur rôle moteur dans la croissance de Spie batignolles paysage. La SNCF figure en effet parmi les principaux clients de Solev, la dernière acquisition du groupe de BTP.

Forte de 3 million d’euros de chiffre d’affaires pour 38 salariés, la nouvelle filiale se différencie également sur le terrain de la qualité : la PME provençale fait partie des 10 premières entreprises du paysage titulaire de labels Qualipaysage.

Moteur forestier

L’importance du bois et l’attachement aux valeurs reflètent bien la stratégie paysagère du groupe de BTP : les travaux forestiers pèsent 6 à 8 M€/an, sur un chiffre d’affaires annuel de 55 à 60 M€, qui devrait dépasser les 62 millions en 2023. Outre la SNCF, RTE et Enedis tirent le marché de l’entretien des infrastructures dans la traversée de massifs forestiers.

« La compétence bois caractérise également MSV en Bretagne, acquise en 2021. Cette filiale nous a positionnés dans la totalité du cycle du matériau, jusqu’à la distribution de plaquettes pour les chaufferies urbaines », témoigne Caroline Barth, directrice générale de Spie batignolles paysage.

Les promesses du génie écologique

Outre la crise de l’énergie, la croissance de ce marché résulte du renforcement des obligations légales de débroussaillement, affirmé par la loi de prévention des incendies du 10 juillet dernier.

Premier groupe de paysage entré dans l’escarcelle de Spie batignolles, Vallia illustre une autre facette de la filière bois-paysage à travers sa filiale Valbois, spécialiste du mobilier urbain. Au moment de la cession, ce groupe détenait le leadership des travaux paysagers dans le grand Ouest. Son agence francilienne a facilité l’entrée de Spie-Batignolles dans les chantiers paysagers de la métropole parisienne.

À LIRE AUSSI Les travaux publics s'ouvrent à de nouveaux paysages

Avec son acquisition en 2019, Vallia a amené au groupe une autre spécialité qui se révèle stratégique : le génie écologique, point fort de la nouvelle agence dont l’inauguration aura lieu le 15 septembre à Valognes (Manche). « Ce territoire de marais et de rivières offre un riche potentiel pour la renaturation des cours d’eau et la mise en œuvre de la trame verte et bleue », souligne Caroline Barth. Le génie écologique fait également partie des spécialités de Solev.

Mariage de valeurs

La montée en puissance de Spie batignolles paysage reflète la feuille de route annoncée lors de l’acquisition de Vallia : associer croissance organique et acquisitions, pour apporter au groupe le maillon qui manquait à son bouquet de compétences. « La diversification dans le paysage traduit la place centrale de l’environnement dans nos métiers », proclame Caroline Barth. Après Vallia et MSV et avant Solev, cette stratégie s’est traduite par l’acquisition du toulousain Pépinières du Languedoc, à l’automne 2022.

Etalée sur trois ans, la progressivité de la prise de contrôle de Vallia traduit le temps d’imprégnation réciproque entre le groupe et les PME de paysage qu’il rachète. « Séduit par l’alignement de nos valeurs avec celles des forces vives de Spie Batignolles Paysage », Quentin Lefaucheux, gérant de Solev, confirme cet état d’esprit.

Passerelles entre paysage et TP

A court terme, la poursuite de cette stratégie passe par la consolidation des acquis, en particulier dans le management interne : les commandes paysagères peuvent aider à traverser les périodes creuses des terrassiers. « Trois équipes de TP nous ont prêtés main forte au début 2023. Des cas de figure de ce type vont se multiplier », se félicite Caroline Barth.

Autre exemple qui éclaire une partie de l’avenir de l’ensemble du groupe : pour favoriser l’intégration des femmes dans ses équipes de chantier, Les Pépinières du Languedoc ont récemment mis en service un fourgon équipé de sanitaires. Une innovation bienvenue pour le paysage comme pour les TP, qui partagent les difficultés des métiers en tension.