Avec Sevvo, Iboco améliore l’expérience autour des gaines électriques

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée HAGER Supprimer Hager Supprimer Artisans Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer Négoce Supprimer Dans les agences Supprimer Négoce électrique Supprimer France Supprimer Valider Valider

Nouveau venu sur le marché de la gaine souple, Iboco, marque de Hager Group, propose des innovations approuvées par un panel de professionnels.

Décidé à se lancer sur le marché de la gaine ICTA, Iboco, marque de Hager Group, voulait apporter quelque chose en plus. « Nous avons consulté un panel de 3000 électriciens », détaille Patrick Pichon, directeur d’Iboco France. Ces professionnels nous ont remonté deux difficultés sur les chantiers : d’une part le fait que les différents intervenants marchent sur les gaines et donc les écrasent, et d’autre part la difficulté à identifier les gaines, certains allant jusqu’à souffler dedans avant d’annoter un morceau de Scotch ! »

Blancheur et bagues

Pour répondre au premier point, Iboco a donc choisi la couleur blanche. « C’est psychologique : sur une gaine blanche, on ne marche pas ! », relève Patrick Pichon. Pour le deuxième point, la gamme Sevvo comporte, outre les gaines elles-mêmes, des bagues de marquage. Les différentes couleurs permettent d’affecter à chaque gaine une destination. L’électricien peut inscrire sur la bague la destination des gaines. Lancé en juillet, le produit est disponible chez les principaux distributeurs professionnels de matériel électrique.