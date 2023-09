Avec ses deux ouvertures picardes, Screwfix franchit le cap des 10 magasins

Entre Loxam et Kiloutou, en face d'un Würth Proxishop à Abbeville (Somme), et près d'un Nuances Unikalo à Beauvais (Oise) : c'est dans un environnement commercial et en partie professionnel que Screwfix implante ses deux nouveaux magasins. L'enseigne de Kingfisher atteint ainsi onze points de vente, tournés vers les professionnels (mais accessibles aux particuliers). Chacun de ses points de vente crée six emplois directs, recrutés en lien avec les missions locales et Pôle Emploi.

Ces deux nouvelles agences, respectivement de535 m² et de 544 m², reprennent le concept d’origine adapté au marché français : un assortiment en stock et disponible en cinq minutes de plus de 10000 références (spécialisée dans l’outillage, la quincaillerie, la peinture, les vêtements de travail, l’électricité et la plomberie) et 15000 articles en J+1 livrables sur chantier, ouverture le samedi (09h00 à 13h00) et le dimanche matin (09h00-13h00). Une nouvelle ouverture est annoncée au Havre (Seine-Maritime) pour le 3 octobre.