Avec sa gamme 99., Semin mise sur les matières naturelles et la production locale

La gamme 99., présentée sur Nordbat, rassemble quatre enduits dépassant les 99 % de matières naturelles.

Du plâtre, du carbonate de calcium, de l'amidon de pomme de terre et de l'écorce de blé et de maïs : à plus de 99 %, les matières premières de la gamme Semin 99 sont d'origine naturelles. Ce pourcentage atteint précisément 99,9 % pour l'enduit de lissage intérieur, 99,7 % pour l'enduit joint pour plaque de plâtre, 99,2 % pour l'enduit reboucheur intérieur et 99,3 % pour l'enduit multifonction intérieur. Fabriqués dans les trois usines françaises de Semin, ces enduits sont les premiers à bénéficier du label Origine France Garantie.

Enfin, le fabricant met en avant le haut niveau de performance en termes de qualité de l'air intérieur. La gamme 99. atteint à l'application un niveau d'émissions dans l'air intérieur de cinq fois inférieur au plafond du label A+, et les émissions ont quasiment disparu quelques jours après la mise en oeuvre.