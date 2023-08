Avec Proplak Snow, Knauf refond son offre d'enduits en poudre

Les 225 entreprises membres du Cercle du plâtre, de Knauf, ont étroitement collaboré à la gamme Proplak Snow. "Nous avons demandé aux utilisateurs de nos enduits quelles étaient leurs attentes, leur cahier des charges, aussi bien des artisans que des entreprises plus importantes, des sous-traitants...", détaille Audrey Colantuono, cheffe de produit Aménagement intérieur chez Knauf. 1800 sacs ont ainsi été testés à l'aveugle sur chantier, puis la formulation ajustée en fonction des retours de ces experts. "Nous avons obtenu un résultat final qui mêle haute qualité professionnelle et accessibilité en termes de prix", poursuit la cheffe de produit. La gamme associe deux qualités essentielles : la blancheur et la glissance. Deux points qui rappellent la neige, et ont inspiré le nom de Proplak Snow. "La blancheur a constitué un vrai défi, de même que l'obtention d'un produit qui ne coule pas, qui tienne sur l'outil tout en restant glissant", détaille Joaquim Correia, directeur du marketing stratégique de Knauf.

Santé et environnement

La gamme rassemble quatre enduits, avec des temps de prise de 1, 2, 4 ou 8 heures. S'ajoute à cela un produit à séchage en 24h, Proplak Snow Finish. Ce dernier convient tout particulièrement pour la finition et le ratissage. Les produits sont tous proposés en sacs de 25 kilos, et pour Proplak Snow 4h et Finish en plus petits conditionnements (5 kg). Tous les produits de la gamme sont à pH neutre, avec un classement A+ entre termes de qualité de l'air intérieur. Des fiches de données environnementales et sanitaires (FDES) devraient voir le jour un peu plus tard. "A terme, tous nos produits en auront, mais ces enduits sont utilisés en faible quantité et ont un impact très faible", précise Joaquim Correia.

À LIRE AUSSI Knauf se lance dans le biosourcé

Arrivée en négoces

Si cette gamme pourrait arriver un peu plus tard en GSB, elle cible avant tout le négoce, aussi bien matériaux que décoration. Fin juillet, 130 plaquistes et jointeurs ont reçu des sacs en avant-première. Les ventes au négoce démarrent dès septembre, pour une commercialisation en octobre. Echantillonnages de produits et matinées d'informations sont d'ores et déjà prévues pour accompagner ce lancement. La gamme sera présentée en octobre sur Artibat (hall 10B, stand J33).