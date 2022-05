Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Pyrénées-Atlantiques Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Avec le projet « Karzingo Borda », 60 logements sortiront de terre dans le quartier Karsinenea à Saint-Jean-de-Luz.

Le jeudi 5 mai 2022, la première pierre du programme immobilier baptisé « Karzingo Borda », qui verra le jour dans le quartier Karsinenea à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques), a été posée. La cérémonie s’est déroulée en présence des partenaires associés au projet, dont l’Office 64 de l’Habitat, le promoteur immobilier Valeur Plus, Cogedim, Procivis et les partenaires institutionnels, à savoir l’État, le conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, la Communauté d’agglomération du Pays Basque (CAPB) et la ville de Saint-Jean-de-Luz.

Rappelons que cette opération prévoit la construction de 60 logements dont 32 appartements répartis sur deux bâtiments et 28 maisons individuelles. Les habitations, allant du T1 au T5, seront proposées en location sociale, en accession sociale et en accession libre. Le projet inclut aussi l’aménagement de plus de 90 places de parking, dont 1 145 m² de stationnement couvert. Les futures constructions adopteront une architecture de type traditionnel, avec des façades blanches agrémentées d’éléments décoratifs.

L’idée de ce programme immobilier est d’enrichir l’offre de logements, notamment celle dédiée à la location dans le quartier Karsinenea, et d’anticiper l’arrivée de nouveaux habitants dans la commune de Saint-Jean-de-Luz.