Avec Enov@Home, De Dietrich chauffe, climatise et purifie l’air intérieur

La solution complète Enov@Home traite les besoins en confort thermique, ECS et assainissement d’air des maisons individuelles neuves. Elle se compose d’une pompe à chaleur triple service de type Strateo R32, d’une unité de purification d’air UTA et/ou d’un plancher chauffant/rafraîchissant basse température ainsi que d’une régulation complète et intuitive. L’installation de thermostats dans chaque pièce garantit un confort optimal à chaque occupant, toute l’année. La fonction de purification d’air permet de capter les polluants tels que les particules fines et les pollens. Un écran tactile permet de piloter et de réguler toutes les installations.

Solution sur mesure

Selon la configuration de la maison, il est possible de choisir la combinaison adaptée, en optant pour le traitement d’air et/ou le plancher chauffant. L’unité de traitement d’air se monte facilement, tant en hydraulique et qu’en électrique. Proposée en deux tailles, elle peut être connectée à 5 grilles pour traiter 5 zones différentes, et ne crée ni bruit ni mouvement d’air dans les pièces. Le plancher chauffant-rafraîchissant, piloté électroniquement par Enov@Home, peut également être géré en 5 boucles indépendantes les unes des autres. Son raccordement hydraulique et électrique se fait simplement sur un coffret Plug and Play.

Enov@home comprend aussi la mise en place d’une PAC triple service Strateo R32, qui permet d’assurer le chauffage, le rafraichissement, la climatisation et la production d’eau chaude sanitaire (jusqu’à 279 litres). Compacte (56 x 58,6 x 195 cm), elle se pose aisément contre un mur, dans un coin ou dans un placard, avec accès à tous les composants par l’avant. La platine hydraulique de raccordement brevetée assure une intégration discrète des tubes de chauffage et eau chaude sanitaire.