Avec Distingo NX’Tag, des câbles bien repérés

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer France Supprimer Valider Valider

La gamme U-1000 R2V de Nexans évolue. Le câble Distingo fait place à son successeur : le Distingo NX’Tag.

Depuis plusieurs années déjà, Nexans a bien compris que le câble constitue lui-même un espace de marquage permettant d’apporter de précieux services aux installateurs : code couleur pour distinguer la section des fils, nombre de conducteurs, indication métrique de la longueur de câble restant disponible sur le touret, ... Il ne restait plus qu’à pouvoir écrire sur le câble. C’est à présent possible, grâce à un espace sérigraphié en blanc d’environ 80 x 8 mm appliqué tous les 50 cm. Là, l’électricien peut y inscrire de façon indélébile le nom du circuit où toute autre information nécessaire à son câblage. Fini les morceaux d’adhésifs qui se détachent... Feutre en poche, on peut estimer le gain de temps à une minute par câble tiré.

Comme pour toute la gamme Distingo, ce câble est réalisé par Nexans à Autun (Saône-et-Loire) à partir d’une âme de cuivre provenant de l’usine de coulée continue Nexans à Lens (Pas-de-Calais). Maxime Debay, directeur du site d’Autun : « Notre challenge consistait à transformer une idée issue de l’écoute client, pour la transformer en solution industrielle, grâce à une technologie innovante greffée à notre process traditionnel... »