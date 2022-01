Avec Ciguë, le béton essuie les plâtres

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Architecture Supprimer Culture Supprimer Pavillon de l'Arsenal Supprimer Paris Supprimer Béton Supprimer Plâtre Supprimer Technique Supprimer Développement durable Supprimer Matériaux de construction Supprimer Valider Valider

Du «béton de plâtre»? Est-ce bien sérieux? Oui. Le fruit des recherches menées par Ciguë Architectes est exposé au Pavillon de l’Arsenal (Paris IVe)...

Petite exposition, mais riche de promesses... Largement utilisé dans les constructions parisiennes depuis le milieu du XVIIe siècle, le plâtre - issu de la cuisson/broyage du gypse - voit son emploi diminuer avec l’irruption du béton et autres matériaux de construction modernes. A l’heure où la R&D se pique de vertu et honnit le carbone, les architectes de l’agence Ciguë ont étudié le potentiel de ce matériau.

Leur recherche, conduite avec le soutien de l’accélérateur de projets «FAIRE», se propose en particulier de substituer le plâtre au ciment dans la fabrication de chapes, le ciment étant à l’origine - par son process de fabrication très énergivore - de près de 30% des émissions de gaz carbonique (CO2) du secteur du bâtiment. Elle entend démontrer les qualités du plâtre comme liant, en utilisant également, en lieu et place du sable et des graviers dont les ressources s’épuisent, des gravats de briques, tuiles ou béton concassés.

L’exposition «Béton de plâtre», et la publication qui l’accompagne, retracent ainsi deux années de travail pour explorer les assemblages possibles pour des chapes «post-ciment». Au travers de nombreux échantillons, des résultats des essais, de prototypes et de vidéos, elle rend compte des études et des expérimentations qui, à plus long terme, aboutiront à la construction d’un bâtiment mixte atelier-logement à Montreuil (Seine-Saint-Denis) puis à l’analyse in situ de la pérennité du matériau.

A noter que, pour les architectes de Ciguë, il ne s’agit pas de promouvoir le «tout-plâtre» mais, à leurs dires «de témoigner de notre capacité à porter un nouveau regard sur les ressources disponibles, à redéfinir notre rapport aux matériaux et à continuer de remettre en question les réflexes systémiques à l’œuvre dans la pratique contemporaine de la construction».

Exposition présentée au Pavillon de l’Arsenal, du 20 janvier au 6 février 2022. Entrée libre… sur présentation du passe sanitaire.