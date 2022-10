Avec Bati Garanti, fin de la galère des paiements pour les artisans

« Une sorte de Paypal pour le secteur du bâtiment ». C’est ainsi que Marylène Duval-Gaucherot, présidente fondatrice de Bati Garanti, en résume le fonctionnement. Entrée en activité en septembre dernier, la plateforme créée à Niort (Deux-Sèvres) a une double mission : sécuriser le paiement des chantiers des professionnels du bâtiment et assurer que les travaux des particuliers seront bien conduits à leur terme. L’entreprise est née après une expérience malheureuse entre l’ancienne juriste et un entrepreneur peu scrupuleux, qui n’a pas réalisé les travaux pour lesquels il avait été rémunéré. Après plusieurs mois à la recherche d’une solution, Marylène Duval-Gaucherot a eu l’idée d’une structure jouant le rôle de tiers de paiement.

« À la réception d’un devis, Bati Garanti procède à un appel de fonds du montant total des travaux. La somme est conservée, sécurisée et garantie. Des virements seront réalisés sur le compte du professionnel au fur et à mesure de l’avancée du chantier, ou sur réception des factures d’achat de matériaux. Dans tous les cas, il ne sera pas payé de la partie main-d’œuvre tant que les travaux n’auront pas démarré » résume la présidente, qui précise que les paiements ne sont déclenchés qu’après accord du client : « En cas de refus, ce dernier devra fournir une preuve de non-réalisation du chantier. »

Objectif : 500 adhérents la première année

Ce service est gratuit pour les particuliers si l’entreprise réalisant les travaux est adhérente à Bati Garanti. « Si ce n’est pas le cas, le client paiera 120 euros quel que soit le montant du projet ou le nombre d’actions à effectuer », précise la cheffe d’entreprise. En effet, c’est via un système d’adhésion des professionnels que la structure deux-sévrienne compte gagner sa vie : « Le montant varie par palier selon le chiffre d’affaires de la société. Ainsi, jusqu’à 35 000 euros, l’adhésion s’élève à 800 euros (HT) et grimpe à 7 500 euros pour un CA de 600 000 euros et plus », explique Marylène Duval-Gaucherot qui pointe une particularité : « Les entrepreneurs ne sont pas obligés de garantir l’ensemble de leur chiffre d’affaires, ils peuvent adhérer pour un chantier ou sur la base de la cotisation minimale et faire évoluer cette dernière en fonction de l’augmentation de leur activité. »

En s’adressant principalement aux artisans, TPE et PME, Bati Garanti veut avant tout « ôter la charge mentale du chef d’entreprise ». Quelques semaines après sa création, la plateforme enregistre une cinquantaine d’adhésions sur l’ensemble du territoire national et sa fondatrice espère atteindre les 500 adhérents dès la première année de fonctionnement.